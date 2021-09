Alberto Rodríguez (Podem) denuncia davant Marchena que se'l jutja per un «muntatge policial»

Elha jutjat aquest dimarts el diputat deal Congrésper la suposadaa un agent de la Policia Nacional durant una protesta que va tenir lloc a(Tenerife) l'any 2014. Davant el tribunal, presidit per, Rodríguez ha denunciat que se'l jutja per un "i ha negat haver clavat una puntada de peu al genoll d'un agent en el marc d'aquella manifestació.La sala penal del Suprem ha estat l'encarregada de jutjar el cas perquè Rodríguez és diputat al Congrés i, per tant, aforat. A preguntes de la, ha justificat que l'agent agredit l'assenyali com l'autor de la puntada i ha dit que és "normal". "Hi ha determinades llistes amb perfils visibles en els moviments socials i quan hi ha una manifestació d'aquest tipus això passa amb desgraciada normalitat", ha dit. En aquest sentit, ha denunciat un "muntatge policial per incriminar a determinades cares de l'activisme social de les Canàries".La Fiscalia demana per a ell una pena de, una multa de 180 euros i una indemnització de 250 euros per un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat i un altre de lesions.En el torn d'última paraula, Rodríguez ha denunciat que els-els fets van passar el 2014- han estat un "calvari" i s'ha reactivat perquè ara és diputat al Congrés. "Això ha suposat una persecució a les xarxes, difamacions a mi i a la meva família, perjudici a la reputació personal i professional...", ha dit, però ha volgut remarcar que el judici posa en risc el dret de protesta a Espanya. "", ha afirmat Rodríguez davant l'atenta mirada de Marchena.El diputat ha dit que no hi ha proves, més enllà de la paraula d'un policia, que acreditin l'agressió de què se l'acusa. "Si del judici en surt això, serà gravíssim: serà una criminalització de la protesta, que serveix per evitar-la. És una barbaritat", ha alertat, i ha remarcat que si la gent entén que anar a una manifestació pot suposar un "calvari judicial", es deixarà de manifestar. ". És la columna vertebral d'un règim democràtic", ha dit.Rodríguez s'ha ratificat en la seva innocència i ha dit que si el Suprem dicta una sentència condemnatòria, portarà el cas a. "Aniré al TC i, després, aniré sense cap mena de dubte a", ha anunciat. En aquesta línia, ha instat el Suprem a aprofitar l'"oportunitat d'or" per "salvar la reputació professional i internacional de la". "Ja ha patit diversos revessos al TEDH i als tribunals europeus, algunes de recents", ha recordat. Per tot plegat, ha dit que, més enllà del seu futur, en aquest cas "hi ha en joc en dret de reunió i de manifestació".

