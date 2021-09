A presó la mare d'una nena d'un any morta per desnutrició a l'AP-7

ÚLTIMA HORA: Presó per una dona de 27 anys per la mort de la seva filla de només 1 any víctima de desnutrició i de no tenir-ne cura. Els @mossos la van detenir dijous després que la petita morís en una àrea de servei de l’AP7. La seva germana està sota tutela de la Generalitat. https://t.co/YH7nBJTPKy — Anna Punsí (@punsix) September 21, 2021

Lade dues nenes de quatre i un any ha estat enviada aper undesprés que laen una àrea de servei de l'AP-7 per. La informació l'ha avançat la periodista Anna Punsí al programa Planta Baixa aquest dimarts al matí.Els fets van ocórrer elquan la mare circulava amb el seu vehicle per la carretera i va veure que la nena de només un any teniaLa mare, de 27 anys, va demanar ajuda al personal de l'àrea de servei on va aturar-se i aquests van trucar al 112. Tot i que els serveis sanitaris van fer "l'impossible" per salvar-la,Els mossos van portar la mare i la filla de quatre anys a comissaria i, després de fer recerca, van veureper la petita de només un any. Segons detalla Punsí al seu compte de Twitter, el cos de Mossos d'Esquadra sospita que "la, que, volia portar la petita fins a la casa on havia nascut per veure si aquells aires la feien recuperar del seu delicat estat de salut".Per ara, elde la menor estàque la mare, és a dir, per homicidi imprudent per no haver tingut cura de la petita, tot i queperquèamb la mare i les nenes.Segons indiquen fonts pròximes al cas a Punsí, la dona és originària dei es movia amb unaCitröen Nemo per la zona de. Es va mostrar en estat de xoc després de la mort de la nena, però un cop a"es va posar a".​​​

