El CAC reclama al Govern que aprovi de manera urgent la reforma de la llei audiovisual catalana

reclama al Govern de la Generalitat reactivar una legislació catalana pròpia en matèria audiovisual i aprovar una llei "de manera urgent". El president del consell,assegura que "és important que s'actuï de manera immediata per vertebrar el sector audiovisual durant els pròxims anys". La reclamació del CAC arriba en paral·lel a la notícia sobre l'avantprojecte de llei espanyol, que no blinda el català en el món audiovisual i no estableix cap percentatge d'oferta i producció en llengua catalana.Loppacher lamenta que el govern de l'Estatpel consell en els dos períodes de consulta. "Resulta decebedora la resposta que s'ha donat a Catalunya. El projecte no respecta la diversitat cultural i lingüística de l'estat espanyol i no assegura el finançament de la CCMA", explica.En concret, des del CAC es reclama unaSegons el nou avantprojecte de llei, aquests serveis hauran de garantir una quota mínima del 51% del seu catàleg en obres audiovisuals europees i, d’aquesta quota, el 50% haurà de ser en la llengua oficial de l’Estat o en alguna de les llengües de les comunitats autònomes.El CAC reitera la seva proposta per tal que, del 50% esmentat reservat a llengües oficials a l’Estat Espanyol,, el basc o el gallec, atesa la situació de precarietat d’aquestes llengües en l’àmbit audiovisual, o, com a mínim, un percentatge que es correspongui amb el pes poblacional del conjunt de territoris amb llengües cooficials.El nou projecte de, que serà aprovat pel Consell de Ministres imminentment, no fixa un percentatge obligatori d'obres en català als catàlegs de televisions o de plataformes digitals com Netflix, HBO o Amazon Prime.El text legal, que és una transposició d'una directiva europea, ha estat elaborat pel ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital de l'executiu espanyol, liderat per, i sí que obliga a totes aquestes distribuïdores audiovisuals a oferir un ampli catàleg d'obres en castellà, però oblida fer el mateix pel català, pel basc i pel gallec.Fonts de la Generalitat afirmaven aque insistirà al govern espanyol perquè les demandes sobre la protecció de la llengua catalana s'incloguin a l'avantprojecte de llei. El text del ministeri que dirigeix Calviño demana una contribució del 5% a les plataformes per a les produccions fetes a l'estat espanyol., expliquen des de l'executiu, a la vegada que afirmen que s'està negociant perquè "el respecte pel plurilingüisme sigui alguna cosa més que un anunciat". Les mateixes fonts de l'executiu català destaquen una "feina conjunta dels partits implicats" per poder fer canvis a la llei, i a més, afegeixen que per altra banda es treballa per fer una reforma de la Llei catalana, que data de 2005.De fet, el posicionament de l'executiu catalàPrecisament llavors, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va admetre "insatisfacció", ja amb la previsió que la llei "només protegirà el castellà i no la llengua i la producció catalana".

