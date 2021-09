Què passa quan la lava toca l'aigua? Impressionant exemple en una piscina de La Palma

La lengua de lava del proceso eruptivo de La Palma arrasa con todo a su paso en su camino hacia el mar. pic.twitter.com/InvtAhgtl5 — Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales. (@ACFIPRESS) September 20, 2021

Elsegueix en erupció -s'hi podria mantenir setmanes-. Una de les qüestions que posa més en alerta l'illa ésque es podria produir en les properes 24 hores, sempre i quan no s'alenteixi més el seu progrés. En tot cas, aquesta setmana hi arribarà.El cas és que s'espera que l'entrada en contacte dels dos elements generital com adverteix el Comitè Director del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Risc Volcànic (Pevolca). Concretament, l'Institut Geogràfic Nacional explica queamb una proporció que pot arribar al 5%. En afegir-hi aigua, la quantitat de gas disponible pot augmentar considerablement.Els components principals del gas volcànic són: aigua -gairebé el 80%-, diòxid de carboni (CO2), anhídrid sulfurós (SO2), i àcid sulfhídric (H2S) i ja en molta menor proporció hidrogen (H2), clor (Cl) o fluor (F). La seva alta temperatura, superior als 1.000 graus, provoca l'evaporació de l'aigua, que generaper la concentració de gasos. A més, s'espera que es produeixinUnes imatges captades per l'Agència Canària de Notícies mostra un exemple del que passarà a petita escala. Una de les cases arrasades pel volcà teniaque, en ser devorada per la lava, ha provocat una enorme columna de fum al moment i va generant explosions constants.de què pot passar quan la lava arribi al mar.

