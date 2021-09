David Bondia serà el nou Síndic de Greuges de Barcelona

El govern de Barcelona ha anunciat aquest dimarts que proposarà al plenari del Consell Municipal el nom decom a candidat per ocupar el càrrec dede la ciutat, un cop ha acabat el mandat de l'actual Síndica,. El candidat té els suports necessaris per aconseguir el càrrec en una votació prevista per al 29 de setembre en què a priori no obtindrà unanimitat.Bondia va ser clar guanyador de la votació popular, aconseguint el 46,6% dels suports, en un procés participatiu que no és vinculant, ja que ha de ser el ple municipal qui esculli el síndic., exregidor del PSC, va rebre el 12% de vots.El candidat per ocupar la sindicatura ha de ser escollit per dos terços del ple municipal, és a dir, per un mínim de 27 dels 41 regidors.ha defensat des de l'inici la candidatura de Bondia ii eltambé hi donen suport.s'ha decantat a última hora per avalar el nom, segons El Periódico.Per contra, el PP, Ciutadans i Barcelona per Canvi veuen el nom amb reticència i podrien abstenir-se en la votació. En l'elecció de Vilà també hi va haver una abstenció, la de la CUP, ara sense representació al ple.Bondia (Barcelona, 1969) és professor de Dret Internacional a la Universitat de Barcelona i president de l'de Catalunya. El 2016 ja va aspirar a pilotar la sindicatura i cinc anys més tard, si no hi ha cap sorpresa, ho aconseguirà.

