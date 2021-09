ERC condiciona els pressupostos de l'Estat al blindatge del català i el traspàs de la comissaria de Via Laietana

Elsno tenen el vot assegurat d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) icom el blindatge del català a la nova llei audiovisual o el traspàs de la comissaria de la policia nacional a la Via Laietana.Així ho ha exposat el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, que ha advertit el: "Que ningú doni per segur el vot d'ERC a ningú, perquè el vot d'ERC se sua i es negocia. És el missatge que traslladarem sobretot ara, en un escenari en què Cs no sap massa bé on és, i el govern té poca alternativa". ". El vot d'ERC se sua", ha assenyalat.per encarar correctament la negociació. Ha recordat que en el marc dels contactes ERC vol veure avenços en matèries com la llei de convivència universitària, el blindatge del català a la llei audiovisual i qüestions de memòria democràtica com el traspàs de la comissaria de Via Laietana per convertir-lo en un museu de la repressió.

La CUP ni s'ho planteja sense amnistia ni autodeterminació





El ministre de Presidència, Félix Bolaños, inicia aquest dimarts les reunions amb els grups parlamentaris per negociar els comptes públics i, segons ha explicat Vehí, encara no ha citat als cupaires. Vehí també ha afirmat que la llei de comunicació audiovisual és "una línia vermella, com moltes altres" i ha criticat que el projecte del govern espanyol no inclogui quotes per protegir el català. La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha explicat que la CUP no es plantejarà donar suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE) si no s'aborda l'amnistia i l'autodeterminació. "La nostra línia amb els PGE és clara. Amnistia i autodeterminació. La CUP des que ha arribat a Madrid ha dit sempre el mateix, que hem vingut a parlar centralment d'això, ja sigui en el ple, amb els pressupostos i on sigui", ha dit Vehí aquest dimarts en roda de premsa a la cambra baixa.El ministre de Presidència, Félix Bolaños, inicia aquest dimarts les reunions amb els grups parlamentaris per negociar els comptes públics i, segons ha explicat Vehí, encara no ha citat als cupaires. Vehí també ha afirmat que la llei de comunicació audiovisual és "una línia vermella, com moltes altres" i ha criticat que el projecte del govern espanyol no inclogui quotes per protegir el català.

El republicà afirma que totes aquestes qüestions les posarà sobre la taula del ministre de la Presidència,en la reunió que mantindran aquest dimarts al migdia. La trobada forma part de la ronda de contactes del ministre de la Presidència amb els grups per abordar l'aprovació dels pressupostos. Una trobada que Rufián creu que serà més aviat "protocol·lària", de la qual no espera "gaire" i hi anirà "a escoltar, més que una altra cosa", però que aprofitarà per traslladar a Bolaños que veu el PSOE "regular, sent generosos"El portaveu d'ERC ha apuntat que la seva formació "hi va a escoltar", i ha recordat que la seva formació: un "d'oportunitats, infraestructures i inversions" per a Catalunya, i un altre de "temes de memòria" com el de Via Laietana.Preguntat sobre la reivindicació deper negociar de manera conjunta els pressupostos, Rufián ha rebutjat parlar del seu soci al Govern, el qual no considera un "adversari", ha recordat que ja existeix una coordinació a Madrid per presentar braç a braç diferents iniciatives i ha reclamat que "tothom assumeixi els seus resultats electorals".