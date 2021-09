El PSC i els comuns se sumen a la proposta d'ERC d'elaborar una llei electoral catalana

Elsignaran la proposta d'per impulsar una ponència conjunta amb l'objectiu d'elaborar unapròpia. Així ho han assegurat fonts dels grups parlamentaris a l'ACN. Divendres passat, ERC va enviar a tots els grups, menys Vox, un document per posar en marxa un nou intent.I és que és la granja que en 40 anys des de la recuperació de la democràcia els partits catalans no han estat capaços de consensuar una llei electoral. Iés l'única comunitat autònoma sense normativa pròpia en aquest àmbit. Així doncs, la iniciativa ja té els suports suficients perquè la Mesa decideixi posar-la en marxa. Falta que la resta de grups s'hi pronunciïn.Segons l'article 129 del, la Mesa d'acord amb la"pot decidir" posar en marxa una ponència conjunta si ho demanen dos grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats quan es tracta de desenvolupament bàsic de l'Estatut, com és el cas de la llei electoral.Aquestas'ha d'aprovar per la majoria dei això ha posat més difícil que tirés endavant. Tot i que hi ha hagut diversos intents en els darrers anys, destaca el del 2015 com el més rellevant. Les negociacions entre els partits sempre s'han enrocat en la fórmula que s'ha d'utilitzar per traduir els vots en escons.En les passades eleccions del 14-F es va posar de manifest les mancances per adaptar unes eleccions a la pandèmia, tenint en compte que Catalunya no té llei electoral pròpia i es regeix per laEncara que es posi en marxa la ponència conjunta, paral·lelament, seguirà viva una(ILP) sobre aquesta qüestió ja que aquest tipus d'iniciatives no decauen quan acaben les legislatures.

