Així serà la torre de Jesucrist de la Sagrada Família

Recreació de la torre de Jesucrist. Foto: Sagrada Família

La Sagrada Família es troba en la recta final de la seva construcció, centrada en l'aixecament de les. Aquest matí els responsables de la construcció del temple han anunciat la finalització de la torre de la Mare de Déu el 8 de desembre i han mostrat com serà la torre de Jesucrist.L'arquitecte director, Jordi Faulí, ha explicat que aquesta torre estarà acabada per una. Farà 17 metres d'alçària i els seus braços faran 13,50 metres d'amplada. Arribarà als 172,50 metres i estarà recoberta de ceràmica esmaltada i vidre. Tots els esforços de les obres s'han centrat a finalitzar aquesta torre, la segona més alta del conjunt de la Basílica, de 138 metres d'alçària.Actualment, laes troba a 134 metres i només manca col·locar l'estrella de dotze puntes il·luminada, que culminarà la primera torre acabada de les sis torres centrals. El 8 de desembre està previst que s'il·lumini l'estrella d'aquesta torre amb una celebració per a tota la ciutadania.Construïda sota el concepte de temple expiatori, la Sagrada Família s'ha autofinançat des del seu inici. Al llarg d'aquests anys, el ritme de la construcció ha continuat avançant exclusivament gràcies a donatius i a les visites de milers de persones. En aquest sentit, el temple ha iniciat unaDurant la roda de premsa, el director de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha fet un balanç de la situació actual de la Basílica. En aquest sentit, ha assegurat que "si la situació evoluciona favorablement, la previsió de visitants per al 2022 és d'un 30 o 40 % dels que vam tenir el 2019".

