El volcà Etna torna a entrar en erupció

L'activitat volcànica dels darrers dies és elevada. Aquest dimarts al matí l', a, ha tornat a entrar en. Ho ha informat l'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia Italià, que ha confirmat queAl voltant de les 6.15 hores de la matinada d'aquest dimarts ha començat l'amb l'emissió de cendres i només 40 minuts després s'ha observat com s'ha reprès l'activitat estromboliana al cràter del sud-est, el més actiu de les últimes erupcions de l'Etna. L'que va erupcionar va ser fa aproximadament un mes, aAra per ara, elha arribat a una altura de nou quilòmetres i, segons les prediccions, es podria dirigir en direcció est i nord-est. L'INGV ha constatat també l'existència d'unaque es dirigeix cap al sud-oest.Tot i que estan erupcionant al mateix moment, els volcanstenen característiques totalment diferents i la simultaneïtat de l'erupció és una casualitat. Així, els vulcanòlegs afirmen que és "".Elerupciona des del passat diumenge a primera hora de la tarda. Ja ha obligat ai les cuades de lava, a 1.100 graus de temperatura, van arrasant tot el que troben pel davant i ja hani nombrosos terrenys i plantacions.Tot i que la previsió era que arribés al mar aquest dilluns al vespre, la reducció de velocitat fins alsha canviat totes les previsions i, de moment, no hi ha seguretat de quan es podria produir. Quan arribi a l'aigua, la lava es tem que alliberi gasos que poden ser nocius.A l'illa,i en les últimes hores s'ha registrat unde magnitud 3,8 en l'escala de Ritcher. Pel que fa al volcà,i la seva evolució és la prevista. L(l'última vegada que el volcà va estar actiu va ser el 1971, fa 50 anys, quan va cremar durant 25 dies).​​​

