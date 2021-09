L'streamer catalàés el primer de la història de parla hispana que supera els 10 milions de seguidors a la. El de, que lidera de manera indiscutible els rànquings de creadors de contingut a la plataforma de tot l'Estat, és el tercer amb més followers de tot el planeta.(amb 10,7 milions), tots dos de parla anglesa.La gesta es produeix en només dos anys d'iniciar el seu camí per la nova plataforma d'streaming en directe, deixant enrere l'activitat frenètica al seu canal de YouTube -que no ha abandonat-. Auronplay és un dels integrants d'una comunitat espanyola de Twitch amb milions de seguidors entre tots ells, organtizador d'esdeveniments multitudinaris a la plataforma i creador de sèries amb personatges com L'última creació és Tortillaland, un servidor del videojocon participen la majoria de creadors. Ara per ara és la sèrie amb més èxit d'audiència de la plataforma pel que fa a videojocs, amb més de 337 milions d'impressions i 214 milions de seguidors acumulats entre tots els que hi formen part.La plataforma Twitch,, és ara mateix la porta d'entrada a les audiències més joves. Durant el segon trimestre del 2021 va aconseguir més de 6.500 milions d'hores vistes, segons el portal especialitzat Streamlabs.Aquest increment és degut, sobretot, a la Generació Z; joves de 16 a 24 anys que han crescut acompanyats per les xarxes socials i que han trobat en Twitch entreteniment i relació directa amb els seus creadors de contingut preferits..

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor