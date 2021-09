Un nou fàrmac combat de manera eficaç els càncers de mama en fase inicial

que combat el. Els primers resultats d'un assaig clínic dirigit per lahan demostrat que un tractament específic per via oral a dones amb càncer de mama primerencs provoca resultats "significativament positius". Un dels elements clau és que els tumors de les dones tenen dos receptors concrets: receptors d'estrogen (RE) positius i receptors del factor de creixement epidèrmic humà 2 (HER2) negatius. El tractament és un nou tipus de teràpia antihormonal, anomenat degradador selectiu de receptors d'estrogen (SERD) per via oral.Les dones tractades durant dues setmanes amb aquest nou fàrmac, el giredestrant,-un marcador per determinar quin nivell cel·lular cancerós té un pacient-dels seus tumors, davant d'una reducció del 67% en les pacients tractades amb anastrozol, l'inhibidor de l'aromatasa de tractament estàndard, que són píndoles que redueixen els nivells d'estrogen."Són dades encoratjadores del primer assaig publicat que compara un SERD oral amb un IA", ressalta l'autora principal de l'estudi,, directora del Programa dde la UCLA."Els nostres resultats proporcionen un primer indici que el giredestrant pot reduir la divisió de les cèl·lules canceroses en major mesura que el nostre tractament estàndard. A més, sabem per altres estudis que quan un tumor redueix la seva Ki67 després de dues setmanes de teràpia antihormonal, la pacient té una menor probabilitat de recurrència de la malaltia a llarg termini", explica.Fins a la meitat de les dones amb malaltia ER-positiva acaben desenvolupant resistència al tractament de les teràpies actuals. Per això mateix, la descoberta d'aquesta investigació permet un paisatge encoratjador en la lluita contra el càncer de mama.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor