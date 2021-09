​Quan fer un espot inoblidable és missió impossible

La detecció precoç i la recerca, principals reptes

Com fer un? Reconegutsho tenen clar: una bona música, escenaris singulars, animals –especialment gatets- i famosos com. Ho recorda amb unque recorda els efectes de l'amb l'experiència dels mateixos pacients., entitat dedicada al diagnòstic, tractament i recerca de la malaltia d’Alzheimer, ha presentat el nou espot de la campanya “Regala memòria 2021” amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer. Un any més, s’estrena un vídeo espot que té l’objectiu de sensibilitzar tota la societat sobre la realitat d’aquesta malaltia.Mentre que el 2020, amb el context de la Covid-19, l’espot feia reflexionar sobre els 75 milions de persones que patiran Alzheimer el 2030, enguany se centra en apropar els efectes de la malaltia a tothom i sensibilitzar la societat sobre l’impacte en les persones amb Alzheimer.L’espot, emotiu i colpidor, s’acosta en aquesta ocasió a un estil més documental. Emmarcat en l’univers publicitari, es proposa comprovar si és possible fer un espot inoblidable a partir de les recomanacions de publicistes de referència com Lluís Bassat i Toni Segarra. El vídeo ha comptat també amb la col·laboració d’Andrés Iniesta, els Cinemes Girona i la música de Joan Chamorro i Andrea Motis.La doctora, cofundadora, directora mèdica d’Ace i professora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona, afirma que “sensibilitzar tota la població sobre què suposa l’Alzheimer per a les persones i quins són els seus efectes és imprescindible. En una malaltia que ens afecta tots, ens hi hem d’implicar”, i afegeix que “des d’Ace treballem amb l’objectiu que l’Alzheimer sigui història: volem aconseguir que tothom pugui recordar aquest espot”.Realitzar un diagnòstic de la demència en fases lleus, quan encara s'és a temps d'actuar en la seva progressió, és una prioritat tant per la societat com per Ace. Amb aquest objectiu, Ace ha creat FACEmemory, el primerque permet detectar les persones amb deteriorament cognitiu i, així, descobrir de forma precoç la malaltia d’Alzheimer. En només dos mesos,–un 34% homes i un 66% dones- han realitzat el test.La doctora Boada insisteix que “sensibilitzar tota la societat és clau perquè tothom prengui consciència de la importància de revisar-se la memòria”, i afegeix que "és tant rellevant com una anàlisi de sucre o de colesterol". En aquest sentit, Boada recorda que "la detecció precoç de la malaltia és fonamental, ja que ens dóna l'oportunitat d'actuar en la seva progressió".D’altra banda, laés una de les principals àrees que treballa l’entitat, i és primordial per avançar en el tractament de la malaltia. En aquest sentit, i derivat de la recerca prèvia conjunta, Ace en col·laboració amb Grifols, ha obert enguany el primer Ambar Center, un centre ubicat a les instal·lacions d’Ace en el qual s’aplica el procediment mèdic Ambar. Un tractament que es basa en el recanvi plasmàtic periòdic amb albúmina, un procediment que ha demostrat alentir el deteriorament cognitiu i funcional en persones amb Alzheimer lleu i moderat.

