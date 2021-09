El punyent vídeo d'una jove manresana amb fibromiàlgia per conscienciar sobre les malalties invisibles

Posar-hi paraules

El poder de la voluntat

Arribar a conèixer el funcionament del propi cos

"Faig aquest vídeo perquè és el que m'hauria agradat veure a mi quan vaig començar amb la malaltia". Així comença la publicació que la bagenca(Manresa, 1998) ha penjat al seu canal de Youtube . Sota el títol Viure amb dolor. La meva experiència i com superar-ho, la protagonista del relat es despulla per compartir tots els moments viscuts amb la, una patologia que pateix des que té 15 anys (ara n'ha fet 23) i que l'ha portat a un estadi de maduresa emocional que difícilment hagués aconseguit si la vida no l'hagués enfrontat a una quimera d'aquesta magnitud. "Vaig passar-me dos anys amb moltíssima fatiga i amb dolor constant al cap, a l'esquena i als músculs; també tenia moltes llagues a la boca que no em permetien ni menjar", explica.El pitjor de tot, assegura, és que durant aquests vint-i-quatre mesos "ningú sabia què em passava". Aquesta incertesa va provocar que alstambé s'hi afegís la inestabilitat emocional: "vaig passar-me tot el batxillerat amb ansietat i depressió", diu, mentre afegeix que "si bé tot el meu voltant s'obria a la vida, jo només tenia ganes de quedar-me al llit". "No podia ni fer allò que més feliç em feia del món, que era banyar-me al mar", recorda.Dos anys després d'aquell infern, finalment va topar amb uns professionals que van posar nom i cognoms al que li passava: aquell malson es deia fibromiàlgia. "Que posessin una etiqueta al que em passava em va tranquil·litzar; ja tenia una cosa a la qual aferrar-me, tot i que el doctor em deia que no tenia cura i que m'hauria de medicar de per vida"."Notava que amb les pastilles no en tenia prou, i que també havia de ser jo qui m'havia de treballar". En aquest sentit, explica, "vaig posar-me el repte de fer esport: al principi em costava molt perquè em feia mal tot, però ambvaig aconseguir trencar el cercle viciós". De fet, segons Rodó, trencar el cercle viciós és la base per començar a recuperar-se: "la força de voluntat és la millor medecina del món".Tot i admetre que la fibromiàlgia és una gran desconeguda, la manresana comenta, en el vídeo, que ha estat precisament gràcies a ella que ha aconseguit conèixer com funciona el seu propi cos: "vaig ser capaç de detectar quan em vindrien crisis de dolor i com reaccionar a elles", somriu, tot remarcant que "tot i que encara, puntualment, convisc amb el dolor, ara el sé controlar".

