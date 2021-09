haurà d'anar finalment a judici pel viatge que va fer acom a observador delque s'hi va celebrar l'any 2018. L'ha desestimat el seu recurs i ha ratificat les conclusions dede Barcelona en una causa per. La instrucció sosté que hi ha indicis que el viatge va ser pagat amb diners públics malgrat que era un viatge de caràcter personal, i no en relació amb la seva feina com a cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont. La defensa d'Alay, que pilota, veu motivacions polítiques en la causa.El cas neix d'una querella de la, que en un principi també anava dirigida contra la secretària general de la Presidència,. En el seu cas, el cas s'ha arxivat, però per a Alay continua actiu. Es jutjarà la procedència dedel viatge a Nova Caledònia -del 30 d'octubre al 6 de novembre de 2018- i tambés del peatge per una visita que va fer Alay als presos polítics a la presó de Lledoners, el 3 de setembre de 2018, i que hauria pagat amb la "targeta corporativa". La Fiscalia creu que no hi ha motius que justifiquin el pagament d'aquests conceptes a través de l'oficina de l'expresident.Alay té diverses causes obertes i aquesta és la primera que arribarà a judici. També se l'investiga en l', concretament en la peça que fa referència als contactes amb la intel·ligència russa, i també per negocis entre empreses russes i xineses. Ara com ara no hi ha acusacions formulades. La defensa sosté que tot plegat és una persecució política per la responsabilitat d'Alay al capdavant de l'oficina de l'expresident Puigdemont.

Audiència de Barcelona tomba recurs d'Alay i confirma judici by edicio naciodigital on Scribd

