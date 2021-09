La xifra de morts per la Covid-19 als EUA ja és superior a la de la grip espanyola de 1918

Altres notícies que et poden interessar

La xifra de morts provocada per la pandèmia de la Covid-19 als Estats Units és superior a la pandèmia de laha informat que la pandèmia actual, en xifres només dels EUA, ja supera les 675.000 persones mortes, la dada màxima que es va assolir funestament fa 103 anys.Malgrat els avanços científics, la pandèmia actual ha provocat ja més morts que la grip que va arrasar el país fa més d'un segle i que es va convertir en la pandèmia més mortífera del segle XX, tal com apunten els(CDC) i recull la cadenaLa cadena ha recollit el testimoni de l'epidemiòlegde l'Escola de Salut Pública TH Chan de. L'expert ha reconegut que, si s'hagués fet aquesta pregunta a l'abril o al maig del passat any, no l’hauria sorprès que la Covid-19 acabés superant les morts de l'anomenada Grip Espanyola."Esperàvem no caure el 2020 en molts dels errors en els quals vam caure el 1918. Ho vam fer", ha lamentat Kissler, en referència a la relaxació de les mesures de prevenció de contagis o a la desobediència de molts ciutadans respecte a les mesures.L'epidemiòleg ha apuntat que, atès que es donaran "noves variants". Amb tot, considera que "no causaran el mateix tipus de malaltia", perquè es toparan amb una població immunitzada per la vacuna o pel fet d'haver passat ja la malaltia.

