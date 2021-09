Govern i universitats vigilaran que les assignatures s'imparteixin en la llengua prevista

La conselleria d'i les universitats catalanes han acordat aquest dilluns fer unper garantir el compliment de l'de docència de l'assignatura triada en elde l'estudi oficial, que es fa públic abans de matricular-se.La consellera, que ha presidit la reunió extraordinària de la Comissió de Política Lingüística de Consell Interuniversitari de Catalunya, ha explicat que Govern i universitats han reafirmat "el compromís dedels estudiants i el professorat", així com assegurar el manteniment de la llengua de docència de les assignatures durant tot el curs.Les universitats elaboraran informes semestrals que lliuraran al departament, on es recolliran totes lesque es produeixin sobre canvis en la llengua de docència, així com elsd'aquestes variacions, i es farà un seguiment del compliment general de les llengües de docència en els diferents plans docents.L'ús de la llengua catalana supera el, i el departament assenyala que la fortade la universitat, amb un augment de l'oferta d'assignatures en castellà i terceres llengües, especialment en màsters i doctorats, "no ha provocat en cap cas la reducció del nombre d'assignatures que s'imparteixen en català".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor