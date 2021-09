Barcelona aprova un paquet de projectes per optar a 125 milions d'euros dels fons europeus

L'alcaldessa de, ha anunciat aquest matí que l'ajuntament ha aprovat un primer paquet de projectes per optar a rebre. Els projectes són per millorar lai la, i fer front a l'emergència climàtica. L'ajuntament participa així en la convocatòria de 2021 delper al programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà en el pla de recuperació que impulsa l'Estat.L'ajuntament considera que els projectes escollits encaixen en elsde la convocatòria i per això ha aprovat la sol·licitud d'un total de prop de 125 milions d'euros en. És l'import màxim que pot demanar la capital catalana en base a la seva població censada i en les dues sol·licituds previstes: 74,89 milions a la primera i 49,92 milions a la segona. En la primera solicitud s'han seleccionat actuacions que tenen calendari d'execució previst fins al 2023.Els projectes seleccionats són "" que fan referència a la(ZBE), que ja està en marxa i preveu instal·lar càmeres de control; lesi concretament el projecte de "Superilla Barcelona"; la compra d'elèctrics; la creació de més; la instal·lació deper limitar la velocitat a un màxim de 30 quilòmetres per hora dins de la ciutat; el projecte de transformació de l'avinguda Meridiana; actuacions d'en el marc del projecte d'"accessibilitat vertical"; i la digitalització dels serveis de mobilitat. En total, la subvenció solicitada puja fins als 74,89 milions d'euros.Els projectes escollits en la segona solicitud són la connexió de les duesper la; la compra de busos elèctrics; la instal·lació dede busos elèctric; i la digitalització de serveis de transport públic. Aquest segon paquet suma 49,92 milions d'euros en subvencions.

