La CUP reclama al Govern que pressioni per protegir el català en la nova llei de l'audiovisual

Lapresenta aquest dimarts a launa proposta de resolució perquè la cambra insti el govern espanyol ha protegir el català en la nova llei de l'audiovisual que preparar lai que tramitarà elen les properes setmanes. Aquesta mateixa tarda ha transcendit que l'esborrany del projecte de llei exclou la protecció de la llengua catalana a les plataformes de contingut, mentre que sí que obliga a oferir un ampli catàleg d'obres en castellà. Elva portar la qüestió a la comissió bilateral de l'estiu per intentar obtenir, sense èxit, algun compromís del govern espanyol.La proposta de la CUP, a la qual ha tingut accés, alerta que els esborranys presentats no respecten la directiva europea i demana al Govern que vetlli perquè la nova llei no tiri endavant si no hi haen relació al català. Entre altres, la formació anticapitalista reclama que el text legislatiu inclogui diverses consideracions, com ara la promoció del pluralisme lingüístic o que es garanteixi que el catàleg ha d'incloure obres en les diverses llengües de l'Estat. Reclamen, bàsicament, concrecions en alguns punts per evitar que el català quedi marginat en la nova llei.De la mateixa manera, també insten el Govern a "dissenyar i impulsar una política coherent de mitjans públics" per "supera l'autonomisme i recuperar la visió de", tant pel que fa al tractament informatiu dels continguts com en l'ús del català i la promoció de la qualitat lingüística. En aquest punt, la proposta de resolució inclou, entre d'altres, treballar per fer efectiva la "reciprocitat plena" de les emissions entre les ràdios i televisions públiques del País Valencià i les Illes.La CUP també vol que el Govern garanteixi l'execució del tots els punts del, que es va presentar al gener, i entre els quals s'hi troba l'objectiu d'augmentar el finançament públic destinat a l'audiovisual en català aper ciutadà l'any o crear un canal multiplataforma amb continguts infantils i juvenils de qualitat. En la mateixa línia, la formació reclama que es garanteixi el compliment de les obligacions lingüístiques de la llei del cinema de Catalunya, que preveu entre d'altres una protecció específica del català i un règim de sancions en cas d'incompliment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor