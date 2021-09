Sànchez porta la sentència de l'1-O a Estrasburg

L'expresident de l', ha presentat aquest dilluns la demanda al(TEDH) contra la sentència de l'1-O. L'actual secretari general dedenuncia que se li ha vulnerat diverso, entre els quals destaquen el dret a la llibertat personal, el dret al jutge predeterminat per la llei, el dret al jutge imparcial, la llibertat de reunió i d'expressió, i una abús de violació de drets. "Confio en la justícia europea. Espero que Espanya rebi un correctiu inequívoc per part del TEDH", ha dit en una roda de premsa aquesta tarda.L'anunci s'havia de fer en un espai significatiu, just davant de l'antiga seu del, a la Rambla de Catalunya amb Gran Via, on just fa quatre anys hi va haver la mobilització contra l'operació de laper impedir el referèndum. Finalment, a causa de la pluja, la roda de premsa s'ha fet en un hotel proper. En tot cas, l'acció del 20-S d'ara fa quatre anys va nodrir la querella de lacontra Sànchez i Cuixart, que poques setmanes després entrarien a la presó i, després del judici al Tribunal Suprem, serien condemnats a nou anys de presó per sedició.El 20-S va ser l'inici oficial de la repressió contra l'1-O. Sànchez ha triat aquesta data per anunciar que activa la via europea amb l'objectiu d'obtenir la justícia que no ha trobat a Espanya. La demanda de l'expresident de l'ANC inclou la denúncia de diverses vulneracions de drets, similars a les denunciades pels altres presos polítics que ja han portat la sentència del procés a Estrasburg. Especialment rellevant és la denúncia de la vulneració de l'article 18 del(CEDH), que fa referència a l'abús en la limitació de drets, una violació que també va denunciar Cuixart en la seva demanda."S'ha produït una continuada vulneració de drets que m'han portat a passar 3 anys i 8 mesos a la presó", ha denunciat Sànchez, que ha admès queno li tornarà aquests anys perduts sense llibertat ni podrà "posar llum" en aquells assumptes que el Suprem va impedir veure al judici. L'expresident de l'ANC ha insistit que se sent "orgullós" del 20-S i ha denunciat que la "trampa" de la Guàrdia Civil de deixar armes desprotegides als vehicles per intentar justificar el relat de la violència. "L'Estat volia generar por i tallar la capacitat de mobilització, però no ho va aconseguir", ha dit.La demanda de Sànchez inclou l'informe del, que va exigir a Espanya l'alliberament dels presos polítics i la fi de la repressió de l'independentisme. El secretari general de Junts, acompanyat de la presidenta de l'ANC,, i del seu advocat, Jordi Pina, ha assegurat també que l'indult, que va arribar al juny, tenia la voluntat de "desaccelerar" el procediment a Estrasburg. El tribunal prioritza aquells casos en què hi ha persones privades de llibertat i el fet que els líders de l'1-O ja siguin fora de la presó fa que la decisió pugui trigar més temps. En tot cas, la defensa és optimista.

