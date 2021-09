Detinguts sis joves a Barcelona acusats d'agredir, apunyalar i robar un altre a les festes d'Horta

han estat detinguts per un presumpte intent de robatori amb violència a un altre jove, a Barcelona, segons ha avançat la SER i han confirmat els Mossos d'Esquadra. La policia catalana informa que tots ells van apallissar i apunyalar l'altre jove per intentar robar-li les seves pertinences.La vigilància de seguretat del metro va posar el cos policial en coneixement de l’incident cap a dos quarts de sis de la matinada de diumenge, que va enviar a l'indret un dispositiu d'agents de paisà i un altre d'agents uniformats. Segons els Mossos, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. El ferit ja ha estat donat d’alta.

