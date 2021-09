Els trucs desconeguts per aprofitar Netflix al màxim

Dos subtítols a la vegada? És possible

Compartir comptes de Netflix és una de les pràctiques més habituals entre els consumidors de la plataforma. En poder separar el compte per usuaris -fins a 10-, a vegades és molt difícil determinar si hi ha algú fent servir la plataforma sense el teu permís. Això, però, té fàcil solució.es pot veure tots els dispositius vinculats, quan s'han connectat i des d'on.Aprendre idiomes a través de les pel·lícules i les sèries és un dels mètodes més utilitzats per als estudiants. Ara bé, per a totes aquelles persones que intenten aprendre-ho més a poc a poc i necessiten la referència al seu propi idioma, una eina de Google Chrome et permet tenir dos subtítols a la vegada a través del navegador., que instaura diferents línies de subtítol a la pantalla.