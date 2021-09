Junts reobre el front unitari a Madrid després del divorci amb la taula de diàleg

Un nou repte entre socis

Després de la tempesta, no sempre arriba la calma. Almenys així ho evidencia la relació entre Junts i ERC, abocada a una successió de xocs des de que es va reprendre el curs polític. Primer va ser la disputa per l'ampliació de l'aeroport; després, la setmana passada, el divorci per la taula de diàleg ; i ara, amb les ferides encara molt tendres, els dearrenquen la setmana reobrint una vella carpeta: elamb la negociació delscom a principal vesper.Aquesta va ser una de lesque van quedar ens els llimbs en l'acord d'investidura i que Junts recupera la vigília de lai quan queda una setmana per al, dues dates que han de servir per fixar el rumb del Govern ambal timó. El plantejament que ha fet la portaveu del partit,, és que l'independentisme acordi un posicionament conjunt de cara a la negociació de pressupostos. Una invitació que ha adreçat als republicans però també a la CUP, que en cap moment s'ha mostrat disposada a entrar en aquesta negociació.L'objectiu d'aquest moviment de Junts és que no es repeteixi l'escena de fa un any, quan ERC va aprovar els comptes dementre que els de, aleshores cap de files al Congrés, se'n van desmarcar. De fet, el gest d'apuntalar el govern de la Moncloa va ser un dels principals arguments per intentar erosionar ERC que va utilitzar Junts durant la campanya de les eleccions del 14-F. Per contra, els republicans han esgrimit sempre que la urgència provocada per la pandèmia aboca la Generalitat a entrar en aquesta negociació sent conscient, a més, que l'alternativa a un govern del PSOE i Podem és un executiu comandat per la dreta."Celebrem la invitació. Fins ara, Junts no tenia voluntat negociadora perquè es van autoexcloure amb el seu no a tot", ha respost la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta . De portes endins, però, a ERC llegeixen la proposta d'Artadi com uni que la vocació de Junts serà la de pressionar perquè tot l'independentisme voti en contra dels comptes. De fet, assenyalen com a paradoxal que deixin vacant la taula de diàleg i s'evidenciï una ruptura estratègica per abordar el conflicte i que, en canvi, busquin ara una negociació pressupostària unitària i real amb el govern de Sánchez. Un cop més, ERC ha emplaçat els seus socis a tornar a seure a la taula de diàleg nomenant una delegació formada per membres de l'executiu, un canvi de posicionament que els de Puigdemont descarten per ara.Segons Artadi, la negociació conjunta dels comptes estatals ha de tenir present el capítol d'inversions, així com lai de les partides extraordinàries del fons Covid. Ha puntualitzat, però, que el debat sobre els pressupostos de l'Estat ha d'anar "lligat" a la, consensos polítics de la majoria parlamentària del 52%. De fet, ha expressat que seria un "error" que aquesta negociació no anés més enllà de les partides pressupostàries. I ha avançat que, en les pròximes hores, els portaveus de Junts al Congrés i el Senat es posaran en contacte amb els d'ERC i la CUP.Tot i que sempre han subratllat que segueixen carrils paral·lels, Vilalta ha admès que la negociació dels comptes està estretament lligada a la sort de la taula sobre el conflicte. Del seu, ha subratllat, en dependrà altres tipus d'acords com els dels pressupostos. També altres qüestions condicionaran l'entesa, com ara la futuraque ha posat sobre la taula el govern espanyol, polèmica perquè no blinda un percentatge de producció en català . L'objectiu d'ERC es fer-ne cavall de batalla tot condicionant el suport als comptes.. S'està negociant perquè el respecte pel plurilingüisme sigui alguna cosa més que un anunciat", asseguren fonts del Govern, que afegeixen que també s'està treballant en la reforma de la llei de l'audiovisual catalana, que data del 2005. Acompassat amb aquest objectiu, ERC ha emès un comunicat en aquesta tarda en el qual anuncia unaper assegurar que el percentatge de producció pròpia de les plataformes se situa en un 10% i no en un 5% i que es garanteix el català.La proposta llançada per Junts -gens innòcua, segons interpreten els republicans-, arriba en l'arrencada de dues setmanes d'alt contingut polític per a Aragonès, que vol desgranar quin és el seu projecte de legislatura. Aquest dimarts n'esbossarà els grans ítems, amb lao lacom alguns dels plats forts des del punt de vista social.Les convivències a la Vall d'en Bas que va fer el Govern havien de servir per posar fil a l'agulla a la gestió d'una Catalunya atrapada en el conflicte amb l'Estat, colpejada per la crisi i, desorientada pels xocs sense treva de la coalició entre Junts i ERC. La setmana passada es va resumir en la fotografia a a la Sala Torres Garcia del Palau. Els propers dies seran clau per determinar si la tempesta continua i la divisió s'enquista en el pla de legislatura i es torna a exportar, de nou, a Madrid.

