Barcelona confia en els fons europeus per tenir el pressupost més alt de la història

El govern municipal mira ERC per aprovar els comptes

El govern deproposa unpel 2022 de 3.406 milions, amb un increment de 152,9 milions disponibles (+4,7%) respecte al 2021 i la xifra més elevada d'uns comptes a la ciutat. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha destacat que es tracta d'un pressupost expansiu "extraordinari" per "consolidar la recuperació econòmica", "combatre l'emergència social" i "transformar la ciutat postpandèmia".El govern planteja un augment de les inversions, amb un crèdit inicial de 903,1 milions (795,4 el 2021), i incrementar en 100 milions l'endeutament, i preveu 153 milions delsNext Generation. L'executiu municipal començarà ara la discussió amb els grups per aprovar el pressupost i confia a trobar el suport d'ERC.Pel que fa als, el projecte preveu disposar de 180,9 milions d'euros milions més de recursos, un increment del 6,2% associat sobretot a les aportacions extraordinàries de l'Estat.En les despeses, creixements destacats es troben en la nova contracta de neteja i recollida de residus, amb una partida de 290,6 MEUR, que representa un increment de 32 milions dels recursos respecte al 2021, o en les transferències a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per, amb un increment de 28,5 MEUR i un total de 179,2 MEUR.També augmenten les aportacions a l'(IMSS), que comptarà amb un pressupost tota del 203,4 milions, 15 milions més. Aquest increment s'emmarca en la "prioritat" d'atendre els col·lectius més vulnerables en la crisi social derivada de l'emergència sanitària. Aquest és un dels objectius principals dels comptes, ha assegurat Collboni en la presentació de la proposta, aquest dilluns en roda de premsa.El projecte de pressupostos també dona cobertura a les despeses de personal de l'Ajuntament i les entitats instrumentals per aplicar els increments de les retribucions de la Llei de Pressupostos i per a l'augment de plantilla de la Guàrdia Urbana, amb l'objectiu d'arribar als 3.500 efectius.Els comptes pel 2022 preveuen una inversió global de 903,1 milions. Algunes de les inversions que el govern Colau destaca són la construcció d'habitatge social per incrementar el parc d'habitatge públic; la conversió de l'espai públic per actuar davant de l'emergència climàtica i laEl govern contempla incrementar en 100 milions l'i per tant, fer dèficit, per finançar una part d'aquestes inversions. "Encara no estem dins els marges de l'estabilitat pressupostària; fet permès per llei per l'aixecament de les restriccions de la Unió Europea i de l'Estat", ha dit el regidor de Pressupostos i Presidència, Jordi Martí.Collboni i Martí han destacat la "importància" d'aprovar els pressupostos i miren cap a ERC. "A partir d'avui, comencem a discutir amb tots els grups municipals en espera que puguem trobar la manera d'arribar a un acord, especialment amb aquells amb qui sabem que tenim més sintonia política, Esquerra Republicana, el grup que ens va donar suport en els darrers pressupostos", ha afirmat Martí."Hi ha moltes coses que es poden discutir. Aquestes són les grans magnituds. Estem convençuts que ningú voldrà deixar escapar la possibilitat de tenir una mica més d'inversió i contribuir que la recuperació econòmica sigui tan ràpida com sigui possible", ha afegit el regidor.

