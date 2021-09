Una mare deixa la filla sense anar a l'escola més d'un any per evitar que porti mascareta

Altres notícies que et poden interessar

Unano ha deixat que la seva filla, la Berta, hagi trepitjat ni un sol dia l'escola des de l'inici de la pandèmia. El motiu és que no vol que la nena porti mascareta, ja que opina que, tal com ha denunciat la seva exparella a El Món a RAC1. Així, la Berta, que hauria d'haver iniciat cinquè de primària fa una setmana, acumula ja més d'un any sense assistir a les aules., pare de la Berta, assegura que demandarà la mare després que la setmana passada es presentés a l'per evitar que hi entrés la seva filla, acompanyada pel seu pare per la custòdia compartida. "Es creu les teories negacionistes i antivacunes, està radicalitzada", denuncia Cavanillas.Amb l'aparició de la mare, l'escola "no va voler entrar en el conflicte" i. D'aquesta manera, el pare espera ara la resolució judicial del cas per evitar noves situacions violentes abans de portar la nena de nou al col·legi. RAC1 també explica quehan traslladat la qüestió als serveis socials del municipi per buscar una solució per a la nena afectada, de 10 anys.

