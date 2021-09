«El punt D», el nou programa de TV3 per entendre la sexualitat

Quines temàtiques i quins convidats hi haurà?



23 de setembre:

"M de Masturbació", amb Joel Díaz

"I d'Identitat", amb Miki Núñez



30 de setembre:

"F de Fantasies", amb Arnau Tordera

"R de Regla", amb Laia Manzanares



7 d'octubre:

"P de Pràctiques", amb Danae Boronat

"G de Genitals", amb Vicky Luengo



14 d'octubre:

"D de Desig", amb Gemma Polo

"S de Salut", amb Ivan Labanda



21 d'octubre:

"O d'Orgasme", amb Charlie Pee

"P de Preguntes", amb Nandu Jubany

"Si tothom té sexualitat, tothom hauria de poder parlar-ne". TV3 estrenaaquest dijous, un noui fer caure mites. Ho farà amb els dos primers capítols a la televisió pública i els cinc primers al seu portal web i a les xarxes socials.Es tracta d'un programa que té la voluntat de, amb sensibilitat, que, amb diversos convidats i professionals d'àmbits diferents, parlarà ambUn tema que, diuen des de la CCMA, pot semblar predominant i potser no se'n sap gaire.de vint minuts conformen la proposta de TV3. Cadascun està narrat per una veu en off coneguda i tracta un tema clau. Des de lafins a les, passant per la, els, elso la. A més, la temporada acabarà amb un capítol final que recull les preguntes clau al voltant de la sexualitat.

