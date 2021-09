Un estudi de Pfizer conclou que la vacuna és segura per als menors entre 5 i 11 anys

Altres notícies que et poden interessar

Elsanuncien que la sevacontra la Covid-19 ési generaals. Ho han comunicat les farmacèutiques aquest dilluns al matí després d'elaborar assajos clínics a més de 2.200 nens i nenes.S'han administrat, que representen una tercera part de les dosis per a adults, en una. Els infants han tolerat correctament les dosis i han generat unaamb efectes secundaris similars als observats al grup de persones d'entre 16 i 25.Com en la resta de franges d'edat, els efectes secundaris més comuns han estat la fatiga, el mal de cap, el dolor muscular, la febre i nàusees., la Food and Drug Administration (FDA) dels Estats Units.El president de Pfizer, Albert Bourla, ha manifestat que, sempre "subjecta a l'autorització per part de les agències reguladores". I és que el grup de població entre 0 i 11 anys és ara la població de més risc, ja que no disposa de vacuna per protegir-se contra la Covid-19.

