Travessar Barcelona en autobús sense gaires parades, en només vint minuts, és possible amb la nova línia ràpida de TMB. Anomenadao X1, és un servei semidirecte que ha entrat en funcionament aquest dilluns. La nova línia d'surt de Francesc Macià, creua l'Eixample, passa pel centre de la ciutat i arriba fins a la plaça de les Glòries.L'autobús es diferencia de la resta per un rètol negre i la lletra X; i a diferència dels altres, circula per un carril reservat. Només té quatre parades per sentit (Hospital Clínic, Universitat/Aribau, Passeig de Gràcia i Passeig de Sant Joan), a més de les d'inici i final ().En concret, lesen sentit Glòries són Diagonal-Plaça Francesc Macià, Villarroel-Hospital Clínic, Plaça Universitat, Gran Via-Pau Claris, Metro Tetuan i Mercat dels Encants; en sentit Francesc Macià són Mercat dels Encants, Aragó-Passeig de Sant Joan, Aragó-Passeig de Gràcia, Aragó-Muntaner, Comte d'Urgell-Hospital Clínic i Diagonal-Plaça Francesc Macià.L'd'aquesta nova línia és de les 7 del matí a les 10 del vespre, cada dia, entre setembre i juliol, i es preveu que la facin servir fins a 4.000 usuaris al dia, un terç dels quals fins ara usaven transport privat, segons estimacions de TMB. La velocitat mitjana és de 15 quilòmetres per hora, tres més que la resta d'autobusos urbans de Barcelona.

