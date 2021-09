Troben una cria de tortuga de rierol albina a la Terra Alta

L’avís d’un ciutadà ha permès localitzar a launa cria de(Mauremys leprosa). Es tracta d’un fet “excepcional”, tal com apunten els, que han pogut recollir l’animal i traslladar-lo alL', segons apunten els Agents Rurals, és una falta de pigmentació tan als ulls com a la pell i pot comportar problemes a causa de la. Cal, però, distingir-lo del, que en canvi només comporta falta de pigmentació a la pell.El, creat l’any 1986 a partir de la transformació d’una antiga explotació agrària i ramadera, és una instal·lació adscrita al, situada a la vora d’una de les llacunes més importants del delta.Es troba integrat dins de l’, la qual inclou els terrenys (llacuna litoral i canyissars) i les instal·lacions que formen part de la Reserva natural de fauna salvatge – Estació biològica del Canal Vell, d’unes 17 ha, i creada per l’Ordre de 3 de gener de 1991.

