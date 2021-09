El Suprem confirma els 25 i 20 anys de presó per als autors del crim de la Guàrdia Urbana

Elha confirmat aquest dilluns les penes de 25 i 20 anys de presó per acom a autors de la mort de, la parella d'ella, en l'anomenat. Ladesestima els recursos de cassació interposats pels condemnats contra la sentència del(TSJC), que ja va ratificar la sentència de l'. L'abril de l'any 2020, l'Audiència va condemnar Peral i Rodríguez en considerar provat que van definir i executar un pla per matar Rodríguez l'any 2017 a Vilanova i la Geltrú.El Suprem avala elde l'Audiència de Barcelona, que explica que Peral i López -que mantenien una relació sentimental- van elaborar un pla per matar Rodríguez, la parella de Peral. El 2 de maig de 2017, de matinada, els dos acusats el van matar de maneraa l'habitatge on vivien Peral i Rodríguez. Després van utilitzar el telèfon mòbil de la víctima per fingir que continuava viu, i van utilitzar laper intentar involucrar l'exmarit de Peral -amb qui ella mantenia una mala relació- en el crim. Els dos agents de la Guàrdia Urbana van introduir el cadàver al seu cotxe i el van cremar prop delEl judici va començar el 3 de febrer de l'any passat i es va haver d'acabar de manera precipitada per la crisi de la, que va esclatar el 13 de març. Van passar per la sala amics, familiars, exparelles, preses i agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos relacionats amb el complex univers de Peral i López. El Suprem ratifica que els dos condemnats van actuar de manera concertada per matar la víctima, amb independència de qui en fos l'executor material, i avala l'agreujant de traïdoria i de parentesc, en el cas de Peral. La sentència, ponència de la magistrada, descriu la modalitat de la traïdoria domèstica, aquella que trenca l'atmosfera de confiança que hi ha a la llar.En el cas en qüestió, Pedro i Rosa vivien junts amb els fills d'ella al domicili on es va cometre el. Els dos condemnats van aprofitar per actuar en un moment dede la víctima. De fet, esperaven que estigués "dormint o descansant" perquè no tingués possibilitats de defensar-se. "Es tracta d'un pla prèviament dissenyat, executat a una hora, les 3 de la matinada, en què, hagués ingerit o no algun medicament, l'experiència considera raonable l'estat de relaxació o somnolència per part de Pedro", diu la sentència, de 77 pàgines.

