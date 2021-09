ERC celebra que Junts s'obri ara a negociar els pressupostos de l'Estat

ERC celebra que Junts estigui disposat ara a negociar els. "Fins ara s'havien autoexclòs amb el seu no a tot", ha assegurat la secretària general adjunta dels republicans,, que considera que buscar un posicionament en comú pot servir per tenir "més força" a l'hora d'arrencar compromisos al govern espanyol.Amb tot, ERC ha assegurat que per obrir-se a negociar els comptes de l'Estat del 2021 s'ha de revisar primer el grau de compliment dels anteriors, que es van aprovar gràcies als vots dels republicans al Congrés. "És necessari també un clima favorable per a la negociació que passa perquè la taula de diàleg avanci", ha advertit Vilalta, tot vinculant els progressos de la taula amb la negociació dels pressupostos deLa dirigent republicana també ha tornat a reclamar a Junts aquest dilluns que es reincorpori a la taula de negociació amb l'Estat. "La porta està oberta. Hem d'aprofitar totes les oportunitats que estan al nostre abast", ha assegurat. Vilalta també ha celebrat que des de Junts s'obrin ara a treballar per a un posicionament conjunt en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat.ERC mou fitxa per tornar a obrir el meló de la. Els republicans han presentat una moció per crear unaque permeti "superar una mancança de país", ja que des de la restauració de la democràcia els partits han estat incapaços de posar-se d'acord per tal de crear una legislació pròpia i Catalunya s'ha regit per la llei estatal.ha emplaçat a tots els partits, a excepció de Vox, a anar més enllà de les seves pròpies propostes per "maximitzar" els seus vots i impulsar un procediment "plural" que permeti elaborar una nova llei. La dirigent republicana ha posat com a exemple de problema a resoldre el dret a vot dels catalans que viuen a l'exterior.Vilalta ha proposat partir dels treballs ja realitzats en els últims anys a partir de la ponència que es va configurar l'any 2009 i buscar un punt de partida en comú. De fet, hi ha hagut diversos intents frustrats de ressuscitar el debat sobre aquesta llei.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor