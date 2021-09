Quant de temps pot durar l'erupció? Afectarà més població? Tot el que sabem del volcà de La Palma

Quant de temps pot durar l'erupció?

Quin tipus d'erupció és?

Pot afectar més població? En quina direcció va la lava?

🟠 #InformativosCR



📹 #Vídeo | Las coladas de lava, en su trayectoria hacia el mar, ya han afectado a varias viviendas de La Palma.#VigilanciaLaPalma pic.twitter.com/EXd8P5TXYt — Canarias Radio (@laautonomica) September 19, 2021

Quin va ser l'últim cop que es va produir una erupció a les Canàries?

L'erupció volcànica de l’illa canària de la Palma és la primera que registra el territori en els últims 50 anys.va començar a escopir lava aquest diumenge al migdia, obligant la Guàrdia Civil a evacuar més de 5.000 persones de tots els voltants. De moment no hi ha cap persona afectada, però ja s'han cremat algunes cases, en zones amb molt poca població.Els danys, ara per ara,Hi ha diverses carreteres tallades i aquesta situació es pot allargar durant setmanes. El Comitè Científic del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d’Emergències per Risc Volcànic (PEVOLCA) ha elevat l'emergència a nivell 2. Les autoritats han demanat als veïns de la zona que es confinin a casa per evitar el fum i les cendres.L'erupció es pot allargar entre quinze dies i nous mesos, segons els experts., ha explicat a Europa Press que, realment, la seva durada és "imprevisible". El catedràtic de geologia de la Universitat de Las Palmas,, ha assegurat que el volcà "està en les seves primeres fases de l'erupció" i pot durar dies, setmanes o mesos. L'última vegada que el volcà Cumbre Vieja va estar actiu va ser el 1971, fa 50 anys, quan va escopir lava durant 25 dies.Es tracta d'una erupció estromboliana, segons els experts. En termes planers, és una fase dels volcans en la que s'expulsen rius de lava i piroclasts en diverses explosions separades per moments de calma."no és molt explosiva" perquè la lava surt amb relativa facilitat del volcà.Les vuit boques que s'han obert en l'erupció són molt freqüents en l'activitat volcànica de les illes Canàries, segons expliquen els experts. No es descarta que s'obri alguna altra boca en els pròxims dies o setmanes d'erupció., i va arrasant tot el que troba. No es produeixen explosions importants i la seva evolució és la prevista. Encara que l'activitat volcànica ja ha destruït vuit cases de la zona, la majoria dels experts coincideixen en el fet que la lava arribarà al mar sense perjudicar altres zones de població. Tot i això, en el cas que es produís algun canvi significatiu,que una explosió més o una nova boca podria enviar lava en la direcció contrària.L'última erupció d'un volcà a les Illes Canàries està registrada el 2011, quan es va produir activitat significativa a El Hierro., a 400 metres de profunditat. El seu ascens va durar 5 mesos, aconseguint una altura de 312 metres, 89 per sobre del mar. A l’illa de La Palma no s'ha registrat activitat volcànica en els últims 50 anys.va entrar en erupció el 26 d'octubre de 1971, després d'una setmana de tremolors i activitat sísmica. El fenomen geològic va durar fins al 18 de novembre del mateix any, convertint-se així en l'erupció més curta registrada mai a les Canàries.

