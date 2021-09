Interior investiga si darrere dels macrobotellots hi ha trames organitzades

El conseller d'Interior,, ha explicat que s'està investigant si darrera d'alguns dels macrobotellots que s'han succeït els darrers mesos hi ha trames organitzades. En declaracions a SER Catalunya, Elena ha afirmat que davant d'alguns d'aquests esdeveniment és "evident" que no hi ha un grup d'amics sinó que "hi ha interessos econòmics". El conseller ha insistit que l'obertura de l'oci nocturn ajudaria a "gestionar" millor la nit però ha reiterat que es farà quan Salut consideri que es pot fer. Ha afegit però que aquesta obertura no eliminaria els botellots. Sobre els fets a Tiana aquets cap de setmana, ha explicat que hi ha vídeos i que s'identificaran aquelles persones que van actuar de forma agressiva contra els agents.Elena ha explicat que, com es fa des de fa mesos, continuaran les reunions per analitzar la situació sanitària i ha defensat que fins ara hi ha dades "molt sòlides" que avalaven la no reobertura de l'oci nocturn. En aquest sentit, ha reiterat que quan les dades ho permetin, es farà.Sobre els fets ocorreguts a Tiana després d'un concert, ha considerat que van ser "aïllats" i ha avalat l'actuació dels agents, que van marxar per tornar amb reforços. Als que van llençar ampolles contra els agents els ha alertat que seran identificats i que les seves actuacions poden tenir conseqüències legals per desordres o atemptat a l'autoritat segons conclogui la investigació.Sobre Tiana i sobre el macrobotellot a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha afirmat que el que s'ha de fer és actuar amb proporcionalitat. En el cas de la UAB, ha insistit que es va tenir coneixement de la convocatòria a primera hora de la nit, tot i que ha reconegut que "no és fàcil" perquè es fa via xarxes socials.Per últim, ha explicat que en la reunió amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, hi va haver bona sintonia pel que fa a l'ampliació del sostre d'efectius dels Mossos fins als 22.000 agents. Elena ha previst que a l'octubre o primers de novembre es farà una junta de seguretat a Catalunya per aprovar aquest sostre. En canvi, ha assegurat que l'actitud de Marlaska no va ser comprensiva "ni facilitadora" pel que fa a traspassar més competències a Catalunya.

