Proposen una assignatura d'alimentació per a nens

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) proposa al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que impulsi unaa les escoles i instituts del país. L'organització agrària planteja que els nens i els joves puguin adquirir coneixements sobre com es produeixen els aliments a Catalunya i sobre l'alimentació i els seus efectes en la salut.D'aquesta manera, l'associació vol combatre "la pressió de col·lectius i organitzacions, desinformació i l'allau de notícies falses que criminalitzen la imatge dels ramaders i el". A la vegada, plantegen que aquesta assignatura també s'imparteixi al conjunt de l'Estat.El cap de la sectorial del porcí de JARC i responsable de la sectorial del porcí a COAG, Jaume Bernis, va presentar aquesta proposta a la interprofessional Interporc, com a pas previ per plantejar-la als ministeris competents i sumar la participació d'altres interprofessionals del sector ramader.Bernis considera que davant les "que desacrediten la ramaderia", "la societat hauria de cercar dades contrastades i fonts científiques autoritzades, però sovint pesen més les modes, i molts es deixen seduir pels arguments que els hi serveixen certs grups d'interès a través de les xarxes socials o mitjans de comunicació, generant notícies falses, que a força de repetir, molts acaben creient", lamenta el responsable del porcí de JARC i COAG.En aquest sentit, fa referència "al mite que la carn conté hormones i antibiòtics a dojo, malgrat que aquest aspecte està estrictament regulat i controlat en la Unió Europea, que limita el seu ús en gran manera per normativa i n'estableix controls", assenyala. També assenyala que tampoc té "rigor científic" l'afirmació que "el consum de carn i de llet és perjudicial per a la salut". "Experts de tot el món reconeixen les virtuts de la, que inclou aquests aliments, perquè aporten una quantitat de certs nutrients difícils de trobar en altres productes", defensa.JARC considera que existeix "un gran desconeixement" per part de la societat de com es produeixen els aliments a Catalunya i a l'Estat i sobre les bases d'una alimentació equilibrada, fet que considera està "instigat per interessos econòmics d'empreses que produeixen carn sintètica i grups econòmics, fons d'inversió i entitats vinculades a aquestes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor