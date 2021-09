Els comuns reclamen valorar la reobertura de l'oci nocturn

Després de la polèmica peldel darrer cap de setmana a la UAB i amb la vista posada en les festes de la Mercè, els comuns reclamen al Govern que debati la reobertura de l'. La petició l'ha formulada també l'alcaldessa de Barcelona,, que en una entrevista a El Periódico ha plantejat aquesta via per evitar aquest tipus de concentracions el pròxim cap de setmana per un "efecte crida" provocat per les festes de la capital catalana.El portaveu de Catalunya en Comú,, ha assegurat en roda de premsa aquest dilluns que, més enllà de reobrir o no l'oci nocturn en un moment en què han millorat les dades epidemiològiques i ha avançat la vacunació, cal també "revisar el model" d'oci que s'està oferint en aquests moments.El sector de l'oci nocturn ja fa mesos que pressionen al Govern per a la seva reobertura malgrat que judicialment ha estat avalat un tancament que s'ha allargat durant pràcticament un any i mig, a excepció de les dues setmanes que va estar obert a principis d'estiu.

