Disposats a discutir sobre la llei electoral catalana

enceta la setmana posterior a latal com la va acabar: amb una defensa dels motius que van empènyer la formació a no ser present a la reunió amb el govern espanyol i la certificació que el partit està "complint" i sent "lleial" a l'acord firmat amb ERC per a la investidura de. En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva d'aquest dilluns, Junts ha ratificat el missatge i ha fet un emplaçament als partits independentistes per recuperar la unitat:. La vicepresidenta i portaveu,, ha insistit que un front comú ambi laa Madrid atorgaria més "" a l'independentisme davant del govern central.Artadi ha demanat un "" de les forces polítiques sobiranistes per encarar un diàleg conjunt a Madrid i obtenir un millor "benefici" per a Catalunya en la discussió dels comptes públics a les Corts espanyoles. Aquesta negociació conjunta, segons Junts, ha de tenir present el capítol d'inversions, així comi de les partides extraordinàries del. La portaveu de la formació de Carles Puigdemont ha puntualitzat, però, que el debat sobre els pressupostos de l'Estat ha d'anar "lligat" a la defensa de, consensos polítics de la majoria parlamentària del 52%. Artadi ha expressat que seria un "" que aquesta negociació no anés més enllà de les partides pressupostàries. I ha avançat que, en les pròximes hores, els portaveus de Junts al Congrés i el Senat es posaran en contacte amb els d'ERC i la CUP.Les paraules d'Artadi arriben després d'un cap de setmana d'activitat a Junts. La formació va celebrar el primer consell nacional des del seu naixement , en el qual el secretari general,, va posar context a les turbulències al Govern arran de l'episodi de desacord per la taula de negociació. Sànchez va garantir que el seu partit no qüestionarà lad'Aragonès -malgrat haver dit durant la setmana que mentia en relació als acords entre socis per la taula de diàleg-, es va posar a la seva disposició per negociar els pressupostos generals de l'Estat i va reivindicar Junts com el partit com a "" que aconseguirà la independència.Sànchez, però, va insistir en el missatge dela Junts, una afirmació que discuteix implícitament l'autonomia d'Aragonès. "Ens han vetat. Ho han fet perquè portaríem sí o sí llum i taquígrafs a una trobada sense ordre del dia i sense claredat. La nostra veu seria. Apostem per una via dialogada, negociada, inevitablement la democràcia farà que acabi sent així. Però no podem acceptar que aquells que vénen a negociar amb nosaltres ens imposin de què parlarem i qui parlarà en nom de l'independentisme", va apuntar dissabte.eren els integrants de la delegació que Junts va proposar al president de la Generalitat per completar la comitiva catalana a la taula de negociació.En relació a la proposta plantejada per ERC de reprendre els, aparcada legislatura rere legislatura, Junts ha mostrat predisposició per treballar-hi. "És una assignatura pendent en què Junts té la feina feta. Quan es vulgui reprendre, hi serem", ha apuntat Artadi, que no ha aclarit si el seu partit ultima, de cara al debat de política general, en una proposta de resolució que plantegi una. "És evident que hi haurà contingut polític sobre el conflicte", s'ha limit a afirmar. L'acord de govern entre Junts i ERC que va permetre la investidura d'Aragonès recull la creació d'una comissió parlamentària de seguiment. "Voldríem que tots els elements de l'acord es posessin en marxa el més aviat possible.", ha reblat.En la seva intervenció davant dels mitjans, la portaveu de Junts ha acusat elde "" per congelar la inversió per a l'ampliació de l'endemà de la manifestació a Barcelona per expressar el rebuig al projecte de creixement de la infraestructura . Artadi ha recordat que el president espanyol,, va confirmar dimecres passat -en la reunió a Palau amb el president de la Generalitat- el seu "menysteniment absolut" a les inversions promeses a Catalunya, quan va donar per aparcada l'ampliació del Prat.

