Descobreixen per què la dieta i l'exercici no sempre funcionen

Fer esport i mantenir una dieta saludable sol ser la recepta que segueixen les persones que volen. A vegades, però, no funciona. Un grup de científics estatunidencs ha descobert una possible raó de per què unes persones tenen més capacitat que altres per reduir el número que marca la bàscula.El motiu d'aquesta diferència són les característiques del, segons la investigació, publicada a la revista mSystems . Els investigadors van estudiar els intents d'aprimar-se de 105 persones, que participaven en un programa de benestar. La meitat dels participants va perdre pes, però l'altra no.El microbioma de les persones que van perdre pes tenia més taxes de creixement dels bacteris per gens que desviaven els nutrients cap al creixement de les cèl·lules de bacteris. En canvi, entre les persones resistents a, el microbioma tenia menys bacteris i desintegrava més sovint la fibra i el midó en sucres absorbibles."Aquest estudi pot dur a diagnòstics per identificar els individus que respondran bé a canvis moderats cap a un estil de vida saludable, i aquells que podran requerir mesures més dràstiques per obtenir pèrdua de pes", raona un dels autors de l'estudi, Sean Gibbons. L'investigador creu que si s'identifiquen els microbis que faciliten la pèrdua de pes es podran crear tractaments de prebiòtics i probiòtics per mitigar el problema.

