Sànchez i Cuixart defensen que el 20-S de fa quatre anys va ser una «trampa» de l'Estat

L'expresident de l', i el president, coincideixen que elde fa quatre anys va ser una "trampa" de l'Estat. En declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio, tots dos també han coincidit en dir que no s'haguessin imaginat mai acabar a la presó pels fets que van succeir davant del departament d'Economia de la Rambla de Catalunya.Segons Cuixart, aquell dia va suposar un "punt d'inflexió en la defensa de drets fonamentals" i la societat catalana es va empoderar "des de la via no violenta". I Sànchez remarca que van fer "el que tocava" davant una decisió "absolutament irresponsable" d'un jutge d'entrar a dependències del Govern per intentar impedir l'1-O.Tots dos assenyalen que la presència d'armes de foc dins del cotxe de la Guàrdia Civil és una de les proves que el que va succeir ara fa quatre anys va ser un "parany". "Era com obvi que hi havia un punt d'inflexió. Ni de bon tros preveia que suposaria acabar a la presó però tenia clar que l'Estat havia decidit canviar d'estratègia", ha afegit Cuixart.De fet, segons el president d'Òmnium, en un país democràtic s'hagués investigat l'actuació de la Guàrdia Civil i per què hi havia un cotxe amb les portes obertes i armes a dins.Sànchez ha admès que "no tornaria a pujar" sobre del vehicle de la Guàrdia Civil per dirigir-se als manifestants però considera que aquella imatge va ser un "detall" i que s'ha utilitzat per "criminalitzar" una manifestació. "El cotxe ni va posar ni treure anys a la meva condemna", ha afegit.Preguntats per on ha anat a parar l'energia que va demostrar la ciutadania ara fa quatre anys, Sànchez ha afirmat que no ha desaparegut sinó que està "guardada" i s'ha mostrat convençut que es tronarà a activar. "Tenim una reserva d'energia molt gran en aquest país. En la mesura que siguem capaços d'articular el que políticament no hem estat capaços, l'energia es tornarà a activar", ha augurat.En la mateixa línia, Cuixart considera que no s'ha perdut i ha subratllat que l'independentisme està "més reforçat que mai" posant d'exemple la manifestació de l'Onze de Setembre i els resultats de les últimes eleccions. "El dret a l'autodeterminació segueix més vigent que mai i el moviment sobiranista segueix en peus", ha afegit.

