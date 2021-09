Llista completa de premiats

La sèrie britànicas'ha coronat com la millor producció de l'anydesprés d'aconseguir vuit guardons, inclòs el de millor sèrie dramàtica i la majoria dels interpretatius.en el seu paper de Charles,com a Elisabet II -superant, qui fa de Diana-,com a Felip, Gillian Anderson com ai fins i tot, com a actriu convidada, escenifiquen una victòria abismal davant els seus competidors. La més perjudicada ha estat, amb vuit nominacions i cap guardó.s'ha consolidat a la indústria de la televisió. Deu guardons a la butxaca i victòries en totes les categories demostren que la multinacional supera, ara per ara, en qualitat de producció a les seves competidores.eren, però no han aconseguit pràcticament res. HBO ha gaudit de representació i victòria amb, una de les millors produccions de l'any, amb una guardonada Kate Winslet per la seva impressionant interpretació. Hacks ha estat l'altra representant de la marca en l'apartat de comèdia que ha aconseguit 3 guardons.En l'apartat de comèdia, la sèrie futbolística, protagonitzada perha estat la producció amb més premis de la nit.amb, ha estat el colofó per a Netflix en endur-se els guardons a millor minisèrie i millor direcció en aquesta.en el seu paper a-també de Netflix- ha completat el seu palmarès particular per a la plataforma.- Millor sèrie de Drama:-Millor sèrie de Comèdia:- Millor minisèrie:- Millor telefilm:- Millor documental o sèrie de no-ficció:- Millor actor principal en sèrie de Drama:- Millor actriu principal en sèrie de Drama:- Millor actor principal en sèrie de Comèdia:- Millor actriu principal en sèrie de Comèdia:- Millor actor principal en telefilm o minisèrie:- Millor actriu principal en telefilm o minisèrie:- Millor actor de repartiment en sèrie de Drama:- Millor actriu de repartiment en sèrie de Drama:- Millor actor de repartiment en sèrie de Comèdia:- Millor actriu de repartiment en sèrie de Comèdia:- Millor actor de repartiment en telefilm o minisèrie:- Millor actriu de repartiment en telefilm o minisèrie:- Millor actor convidat en sèrie de Drama:- Millor actriu convidada en sèrie de Drama:- Millor actor convidat en sèrie de Comèdia:- Millor actriu convidada en sèrie de Comèdia:- Millor direcció en sèrie de Drama:- Millor direcció en sèrie de Comèdia:- Millor direcció en telefilm o minisèrie:- Millor guió en sèrie de Drama:- Millor guió en telefilm o minisèrie:- Millor producció d'animació:- Millor producció curta d'animació:

