L'emèrit sabia que la Fiscalia l'investigava quan va presentar la regularització

. Així ho avança El País aquest dilluns: "El tinent fiscal del Tribunal Suprem Juan Ignacio Campos va notificar formalment a Joan Carles I l'obertura de cadascuna de les tres investigacions sobre el seu patrimoni".Segons fonts coneixedores de la investigació, leses van produir durant el, al juny, al novembre i al desembre, mitjançant l'advocat del rei emèrit, Javier Sánchez-Junco. Els escrits, dels quals hi ha justificant de recepció,Lesnotificacions es van ferque, el 9 de desembre del 2020, l'advocat de Joan Carles I fes pública una"per un import de 678.393,72 euros, incloent-hi interessos i recàrrecs", i "sense requeriment previ". La tercera notificació, però, es va fer després d'aquest acte per part de l'emèrit, i prèvia a la segona regularització, de 4,4 milions d'euros, que Joan Carles I ha presentat aquest febrer.: es, exonerar-se d'un possible delicte fiscal. Segons l'article 305.4 del Codi Penal, la regularització neutralitza l'acció penal sempre que "s'hagi procedit al complet reconeixement i pago del deute tributari abans que per l'Administració Tributària se li hagi notificat l'inici d'actuacions de comprovacions o investigació", o abans que el Ministeri Fiscal "interposi querella o denúncia" o "realitzi actuacions que li permetin tenir [al presumpte defraudador] coneixement formal de la iniciació de les diligències".Així,que la Fiscalia ha obert diligènciesi, si ho fa, aquestadel presumpte delicte. I segons han confirmat fonts de la investigació a El País, l'emèrit sabia, mitjançant el seu advocat, que s'havien iniciat les diligències abans de procedir a la primera regularització.Les mateixes fonts, però, subratllen que erenEls escrits enviats pel fiscal Campos a l'advocat de Joan Carles I informaven de l'inici de les diligències, però només deia que tractaven sobre fets que podien tenirper a l'emèrit.si es tractava d'un presumpte delicte fiscal i, en aquest cas, quin impost seria el suposat defraudat, per quin import o de quin període impositiu s'investigava.Les notificacions invitaven l'advocat a personar-se en les diligències per defensar els drets del seu client, peròva evitar fer-ho. L'sabia que, si s'hi, hauria accedit al contingut de la investigació i. En tot cas, diu, era iun desconeixement formal perquè la premsa havia informat de l'objecte de les diligències obertes per la Fiscalia.

