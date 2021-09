VÍDEO | Brutal incendi en un edifici de Lleida

7 dotacions #bomberscat estem treballant en l'extinció d'un incendi que ha cremat totalment l'aïllant de la façana d’un edifici de PB+4 al carrer de l’Albí, #Lleida (avís 13.54h) i el descampat annex. pic.twitter.com/x1M4sCOV9q — Bombers (@bomberscat) September 19, 2021

Un total dehan treballat aquest diumenge a la tarda en l’extinció d’un incendi que s’ha originat en un edifici de la ciutat de Lleida.Es tracta d’unon s’ha cremat part de l’aïllament. No s’han registrat ferits. L’incendide l’inici de les flames, cap a les tres de la tarda.Un cop apagades les flames, els bombers desplaçats a la zona han revisat si el foc ha afectat l’interior dels pisos així com també si hi ha hagut afectació als camps annexos al bloc. No s’han acreditat desperfectes en cap dels espais observats.

