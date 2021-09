Ramon Besa, primer premi d'Honor Premsa Comarcal

L'l (ACPC) ha celebrat aquest diumenge un acte al Teatre del Liceu per commemorar elde l'entitat. Durant la gala, que ha comptat amb nombrosos professionals del món de la comunicació de proximitat, s'ha distingit amb una menció honorífica a tots els antics presidents de l'associació i s'ha entregat elL'acte també ha comptat amb la presència de Pere Aragonès i Laura Borràs, que han posat en valor el. La cerimònia d'aquest diumenge marca l'inici d'un any en què l'ACPC ha programat diverses activitats arreu de Catalunya per commemorar l'efemèride.La presidenta del Parlament de Catalunya,, ha sigut l'encarregada d'atorgar les mencions honorífiques a tots els presidents de l'entitat, i el president de la Generalitat de Catalunya,ha donat el 1r Premi d'Honor Premsa Comarcal al periodista Ramon Besa.ha sigut l'encarregat de conduir un acte que ha comptat amb les actuacions en directe de Maria Jacobs i Roger Mas, que ha interpretat alguns temes del seu nou treball Totes les flors.Durant els parlaments, Aragonès ha afirmat quei ha reivindicat el paper de la dona dins el món de la comunicació.Per la seva banda, Borràs ha afirmat que "" i ha agraït la contribució dels mitjans de proximitat tant a la. Borràs també ha destacat el caràcter "compromès" d'aquests mitjans: "En moments d'angoixa i incertesa és quan la societat necessita estar ben informada, i vosaltres ho heu fet", ha afirmat.La cerimònia d'aquest diumenge marca l'inici d'unen què l'ACPC ha programat una dotzena d'actes commemoratius a Vic, Olot, Vilafranca del Penedès, Les Borges Blanques, Valls, Tortosa, Figueres, Esparreguera, Granollers, Igualada, Tàrrega i Cambrils.Paral·lelament, l'entitat ha organitzat activitats com el, destinat a destacar la tasca dels mitjans comarcals com a "testimonis del material gràfic de la història dels pobles i ciutats de Catalunya", els guardons '', que premiaran reportatges elaborats per alumnes d'ESO que defensin "una convivència igualitària entre les persones de diferent índole", o la publicació del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor