Dimiteix una regidora negacionista de la CUP a Tàrrega

La rha anunciat la sevaal capdavant de la regidoria de Serveis Municipals, Mobilitat i Medi Ambient així com de la plaça al consistori. Ho fa, segons explica en un comunicat a través del seu compte de Facebook, perquè l'equip de govern segueix una "obediència sense cap mena de debat pel que fa a la gestió i mesures de la" i, generalment, pel seu "".L'encara regidora, deixarà de ser-ho en les pròximes setmanes, mostra unade la Covid-19 al llarg del comunicat. Sala explica que "la gota que ha fet vessar el vas" ha estat el "que ha organitzat per la Fira del Medi Ambient de Tàrrega tituladaon el ponent havia de ser, tal com explica el diari Segre.és unque ha estatper lai que ha animat els seus seguidors a-se contra la Covid, a més de fer manifestacions. Segons explica la regidora de la CUP, Pàmies té "una opinió que no obliga ningú a res", però el govern de Tàrrega "no es pot permetre ni la possibilitat d'una veu diferent".Laha dit que després de la renúncia de Sala el grup municipal està "teballant peri de tot el govern de Tàrrega". Per la seva part,, Alba Pijuan, ha dit que la dimissió és "

