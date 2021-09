Colau demana la reobertura de l'oci nocturn per la Mercè

Altres notícies que et poden interessar

L'ha reclamat aquest diumenge, en una entrevista a El Periódico, que el Governabans de les festes de la Mercè.creu que així es poden"No és un problema només de la Mercè, i l'estem veient a tot Catalunya. El que li hem plantejat a la Generalitat és que, (...) però sí que és cert que una vegada que s'ha eliminat el límit nocturn d'horaris, s'ha eliminat la restricció de persones en les trobades socials i s'ha donat el missatge que hi ha més del 70% de la població vacunada i que gairebé podem fer vida normal amb mascareta,", diu Colau.L'alcaldessa vol així que el Govern aixequi la prohibició d'obrir que té vigent per a l'oci nocturn , i ho diu dies abans que, el proper cap de setmana, comencin les festes de la Mercè de Barcelona. "Evidentment, complint amb els protocols que siguin necessaris i amb les garanties sanitàries que donin seguretat a tothom, i amb el que digui la Generalitat, que és l'autoritat competent en aquest tema. Ara bé, nosaltres creiem queperquè és el que permetriai que no hi hagi l'efecte crida de la Mercè", afirma.L'alcaldessa considera també que encaradurant la setmana vinent, i considera que quan acabin els actes programats i sotmesos a control de l'aforament, l'oci nocturn sigui una alternativa amb garanties a les festes al carrer sense cap mena de control.

