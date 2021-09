TV3 organitza un càsting de candidats a Bisbe de Solsona

L'Elisenda Carod entrevistant a un dels jurats Foto: Ramón Estany

No és, però com si ho fos, i és que el tema del, i tot el que ha envoltat a la seva sobtada renúncia, centra l'interès dels programes de TV. As'ho han agafat amb un somriure, i així, a l', el programa d'humor que analitza les claus de l'actualitat cada dia, durant 45 minuts, en la franja anterior al Telenotícies vespre, s'ha apropat aquest cap de setmana a Solsona, per "ajudar" a desencallar la situació iHan organitzat un càsting entre dos candidats a bisbe, i un jurat, escollit entre persones triades a l'atzar pels carrers de Solsona que, guiats per la presentadora Elisenda Carod, ha votat qui podria ser bisbe de Solsona. Se sabrà aquesta setmana, quan s'emeti aquest programa enregistrat a Solsona.Està passant, presentat per, ens apropa als principals temes del dia, en una temporada que es preveu intensa, amb especial atenció a l'i al seguiment delsi les xarxes socials. Tot plegat, sense renunciar a laque caracteritza la trajectòria de l'equip de Minoria Absoluta.Soler està acompanyat al plató per, dues de les veus més agosarades de l'humor a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor