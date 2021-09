Un grup ecologista avisa de l'espoli de coral vermell a Sant Feliu de Guíxols

El grup ecologista Natura Sterna ha advertit de. Es tracta del, amb unai que es troba, a la zona de Port Salvi. L'organització ha assegurat que ho dd'una espècie protegida.Segons han detallat els ecologistes, el passat 26 d'agost un bussejador de l'entitat va comprovar que. "Erade les aigües del municipi, situada en una zona on fins al moment només hi ha inventariats sis exemplars més de corall vermell", ha denunciat Natura Sterna.Se sabia de, quan es va detectar per primera vegada. Per això, s'ha recordat que. El Ministeri d'Agricultura n'ha prohibit l'extracció fins al 2022, i, per la seva banda, la Generalitat al 2017 ja havia establert una veda de l'espècie per un període de deu anys."És un recurs pesquer clau en l'ecosistema marí" i per les seves característiques el fan, ja que té un creixement lent i una capacitat per estendre's molt limitada: "Hauran de passar com a mínim quatre generacions" per recuperar un exemplar similar, ha recalcat. A més, tal com ha apuntat Natura Sterna, "suposen unaper a la seva, motiu pel qual ha estat catalogat com una espècie en perill d'extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN)".

