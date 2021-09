Vídeo | Ensurt per les vibracions del volcà a la Palma en un directe de televisió

Aquest diumenge a la tarda ha entrat en erupció el. Feia dies que el Comitè Científic del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció de Emergències per Risc Volcànic avisava de la possible erupció imminent i durant el matí s'ha ordenat l'evacuació preventiva de la zona.La periodista Francisca González estava a punt per entrar en directe al canal 24h quan l'ha sorprès unpoc abans d'entrar en erupció. La càmara l'enfocava, amb posat seriós quan, de sobte, ha canviat la cara i ha fet un crit d'espant. Tot ha quedat amb un ensurt i ella mateixa haal micròfon en adonar-se que ja estava en directe.

