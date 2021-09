​El volcà Cumbre Vieja de la Palma entra en erupció

Todo preparado en la Unidad de Apoyo a la Protección de El Fuerte @EjercitoTierra, en La Palma, para acoger a personas con necesidades especiales de las localidades cercanas al volcán Cumbre Vieja, en prevención de una posible erupción volcánica. pic.twitter.com/06aqgZP7LI — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 19, 2021

Centre d'emergències de les Illes Canàries. Foto: Europa Press

Terratrèmols de forta intensitat

🔴 #ÚLTIMAHORA: Después de días de terremotos, entra en erupción el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, Canarias. https://t.co/CUTgA6dkaO — Alvaro 알바로 🇰🇷 (@alvariteus) September 19, 2021

Agora em La Palma pic.twitter.com/v6cKOlIsVS — Angela Yvonne (@IvonyAngela) September 19, 2021

aquest diumenge a primera hora de la tarda, després d’uns quants dies de moviments sísmics. L'erupció s'ha iniciat a la zona de Cabeza de Vaca, al municipi d'El Paso, segons ha informat el cabildo de la Palma.El Comitè Científic del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció de Emergències per Risc Volcànic (PEVOLCA), reunit aquest diumenge, ha recomanat al Comitè Director del Pla, després de constatar que l’activitat sísmica havia arribat al màxim.En base a aquesta informació, el Comitè Director ha decidit començar a evacuar, amb caràcter prioritari, lesdels nuclis de població de Las Manchas (Las Manchas de Abajo, Jedey, San Nicolás i El Paraíso), que compren els municipis d’El Paso y Los llanos de Aridane; El Charco (Fuencaliente), La Bombilla (Los llanos de Aridane y Tazacorte) i el Remo y Puerto Naos (Los Llanos de Aridane).L’activitat volcànica ha activat les accions de protecció civil i els faculta per programar l’evacuació selectiva d’altres zones de Cumbre Vieja, si fos necessari, sota la coordinació del Cabildo i els ajuntaments.Las distintes administracions han pres mesures en el, amb talls d’accés i suspensió d’activitats. Aquesta tarda es tornaran a reunir el Comitè Científic i el Comitè Director del PEVOLCA.Els experts han indicat que continua intensificant-se l’activitat sísmica amb moviments localitzats des de la superfícies fins a vuit quilòmetres de fondària. Son nombrosos els sismes amb intensitat màxima III-IV. També hi ha manifestacions superficials com sorolls, vibracions, associats a la sismicitat superficial. L’activitat sísmica ha arribat al seu punt àlgid des que es va iniciar.A més, leshan augmentat, amb una deformació acumulada de 15 centímetres (5 centímetres en les últimes 24 hores). El centre de pressió se situa coincident amb l’àrea en la que es perceben superficialment els sismes, a Las Manchas i Jedey.En aquest escenari, el comitè considera probable l’augment de terratrèmols de major intensitat, que poden causar. També poden provocarals trams de carretera LP-2 entre Fuencaliente i las Manchas i també a l’LP-3 a l’accés al túnel sentit Santa Cruz de la Palma-El Paso. No es descarten terratrèmols en zones amb pendents pronunciades, especialment si la sismicitat supera la magnitud 4.0.Els experts demanen a la ciutadania que comuniqui a les autoritats si observen qualsevol anomalia.

