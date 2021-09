Vídeo | Mossos i policia local marxen cames ajudeu-me de la festa major de Tiana

Policies Locals de Tiana i @mossos han hagut de fugir de matinada cames ajudeu-me perseguits per una turba de gent a la Festa Major, després del concert al Parc Antic del Camp de Futbol. Hi han anat per un avís d’apunyalament que ha acabat sent fals. No consta cap servei sanitari pic.twitter.com/KWIpsCtxQW — Anna Punsí (@punsix) September 19, 2021

Lai elshan hagut de marxar cames ajudeu-me durant la festa major de, a Barcelona. I és que durant la nit d'aquest dissabte, unTot i que els aldarulls han començat al voltant de les dues de la matinada quan un grup de gent ha fet llançaments contra els músics que hi havia a l'escenari després del concert de Festa Major, no ha estat fins a les 4 en què els agents s'hi han desplaçat. Tal com ha avançat la periodista Anna Punsí mitjançant el seu canal de Twitter, la policia hi ha anat "per unHan estat els agentsdel cos dels Mossos d'Esquadra hi ha desallotjat la zona una hora després. Ja hi ha una investigació en curs, perAra per ara no consta cap ferit ni tampoc cap persona detinguda.

