Detingut un mafiós italià que vivia a Barcelona fugit de la justícia des de feia tres anys

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona un antic membre de laque estava fugit de la justícia des de fa tres anys. Els agents del cos, en una nova fase de la denominada "operació tricolore", han pogut detenir al ciutadà Italià G.T, de 42 anys d'edat i natural de Vibo Valentia, a Calàbria (Itàlia), que estava buscat per les autoritats italianes des de l'any 2017, després de ser condemnat a una pena de més de 19 anys de presó per delictes relacionats amb elLes investigacions dutes a terme pels agents de la Guàrdia Civil per a la localització i detenció del mafiós han permès conèixer que el detingut es trobava residint ades de fa més de tres anys amb la intenció d'eludir de l'acció de la justícia del seu país. Concretament, i segons la policia, el detingut residia en ple centre de Barcelona, on passava totalment desapercebut, no mantenia contacte amb els veïns i no cridava l'atenció amb la seva rutina diària. Amb tot, els agents asseguren que en els seus desplaçaments prenia mesures de seguretat per a detectar la possible vigilància a la que pogués estar sotmès, coneixedor de la seva condició de buscat per la justícia.El detingut va ser abordat per agents de la Guàrdia Civil de Barcelona en les proximitats de la, quan abandonava el seu domicili. L'operació ha estat realitzada per agents de la policia judicial del cos conjuntament amb l'equip de fugits de la justícia de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.Aquesta detenció, igual que la duta a terme fa unes setmanes dins la primera fase de la mateixa operació, és fruit de la col·laboració de la Guàrdia Civil amb el

