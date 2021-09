Dos detinguts per cremar un taxi que utilitzava plataformes de mobilitat en línia

La "Guerra" del Taxi arriba a #Badalona. Així ha quedat un Taxi al carrer Jerez de la Frontera del Barri de Sant Roc de Badalona. pic.twitter.com/diILe3IIHE — David Torrents (@torrents_d) August 10, 2021

El coche pertenecía a la compañía 'Free Now', pero el responsable de los hechos escribió sobre este la palabra 'Uber' https://t.co/KagOBDepw9 — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) August 10, 2021

▶️ Un taxi ha aparegut cremat a Badalona. Algú hauria trencat el parabrisa i hauria llençat un producte incendiari a dins. També ha pintat la paraula "Uber" sobre el capó. #TNTV3https://t.co/VclpxHFrpb — TV3.cat (@tv3cat) August 10, 2021

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 15 de setembre dues persones i van prendre declaració com a investigat a una tercera perde l'Autoritat Metropolitana del Taxi que oferia els seus serveis a través d’una una empresa de transports en línia. Segons la policia, els arrestats tenen 53 i 32 anys i van ser detinguts arespectivament. Aquests incidents es produeixen arran d’un conflicte laboral que s’ha reactivat des de que l’any passat l’AMT va autoritzar als taxistes a poder fer també ús de les plataformes online.Les darreres setmanes, el conflicte entre alguns taxistes contraris a aquestes plataformes i els taxistes que sí que en fan ús s’ha incrementat, segons els Mossos, i han protagonitzat "alguns incidents" a Barcelona i especialment aEn aquest context, el 10 d’agost es va produir un atac contra un taxi que estava aparcat en un carrer de Badalona.Es dona el cas que persones contraries a aquesta aplicació havien assenyalat els taxistes que les utilitzaven. De fet, els investigadors van rebre la denúncia de dos taxistes que van ser amenaçats i coaccionats quan anaven a buscar clients. Un d’aquests taxistes és el propietari del vehicle cremat a Badalona.Els agressors s’acostaven al lloc on s’havia de produir la recollida i intentaven convèncer el client que no pugés al taxi. Si no se’n sortien, cridaven, amenaçaven i gravaven amb els seus telèfons mòbils tant el vehicle com el conductor, i especialment el seu número de llicència, ja que es tracta de taxis de. Aquestes accions acostumaven a ser compartides per les xarxes socials amb l’objectiu d’assenyalar i coaccionar aquests treballadors, ja que publicaven fins i tot les sevesi les del vehicle.La investigació va relacionar tres homes amb aquests fets i dos d’ells van ser detinguts el 15 de setembre passat als seus domicilis. Els dos van passar a disposició del jutjat d’instrucció 1 de Badalona el dia 16 i se'n va decretar la llibertat amb càrrecs.

